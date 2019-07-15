السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل مدير إدارة خدمات المياه بالمنطقة



بريدة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم اليوم في مكتبه بمقر ديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة، مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن الفريحي ، الذي قدم للسلام على سموه وعرض بعض الموضوعات المتعلقة بمشروعات المياه.

واستمع سموه خلال الاستقبال إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها إدارة المياه في المنطقة في مجال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وإيصالها لمنازل المواطنين، وكذلك شرح عن المشروعات الجاري تنفيذها وما وصلت إليه من نسبة الإنجاز، وعن المشروعات المستقبلية التي سيتم تنفيذها مستقبلاً.

واستعرض المهندس الفريحي بشكلٍ موجز بعضاً من مؤشرات أعمال المديرية العامة للمياه بمنطقة القصيم، وما تحقق من إنجازات في خدمات المياه في عام 2019م ، وما تم تحقيقه من قفزات حتى وصلت نسبة تغطية شبكة المياه في المنطقة أكثر من 91% ، ووصلت عدد ساعات الضخ المستمر لأكثر من 21 ساعة باليوم ، متحدثاً عن الإسهامات البيئية المتمثلة في زيادة استخدام المياه المعالجة في أعمال التشجير وزيادة الغطاء النباتي في المنطقة والطرق السريعة.

وشدد سمو أمير منطقة القصيم على أهمية متابعة المشروعات وخدمة المواطن الكريم والعمل على توفير كل ما يحتاجه أهالي المنطقة من إدارة خدمات المياه وإكمال مشروعات البنى التحتية وشبكات ومحطات المياه، منوهاً بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - من إمكانيات غير محدودة لدعم هذا القطاع الحيوي والمهم.

من جهته أعرب المهندس الفريحي, عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على استقباله والاستماع لتوجيهاته، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لمضاعفة الجهود والعطاء وبذل كل ما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف المرجوة لخدمات المياه في المنطقة.

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15:03ت م

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