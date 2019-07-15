

الدمام 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق15 يوليو 2019 م واس

ضبطت بلدية محافظة الخبر شاحنة مخالفة تقوم برمي الأنقاض والمخلفات بحي الحمراء بالمحافظة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أنه تم رصد المخالفة من قبل إدارة النظافة، حيث كانت أحدى الشاحنات تقوم بتفريغ حمولتها في الأماكن غير المخصصة ووسط حي سكني في مخالفة صريحة للأنظمة , وقد تم حجز الشاحنة وتطبيق الغرامة المالية عليها وإلزامها بتنظيف الموقع وإزالة المخلفات .

وحذر المهندس الزايدي المخالفين من القيام برمي الأنقاض والمخلفات في الساحات والأحياء السكنية, مؤكدا على عدم التهاون والتساهل بحق أي مخالف ، وأنه سيتم تطبيق العقوبات والغرامات على أي شاحنة ترمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء وداخل الأحياء.

// انتهى //

15:01ت م

0099





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية الخبر تضبط شاحنة مخالفة لرمي الأنقاض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.