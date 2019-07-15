السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس المحكمة العامة بالأحساء المعين حديثًا



الدمام 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم ، رئيس المحكمة العامة بالأحساء المعين حديثًا الشيخ لؤي بن يوسف الراشد.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام لتطوير المرفق العدلي ، وحرصها على أن يكون مرفقاً مستقلاً قائماً على تحقيق العدل وإعادة الحقوق لأصحابها ومنهيًا للنزاعات ، مؤكدًا أن هذه الدولة قامت على أساس قويم ومنهج ثابت مستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، لافتًا سموه إلى أن العدل قيمة جوهرية تضمنها النظام الأساسي للحكم باعتبارها أساساً تقوم عليه الدولة وترعاه.

وحث سموه على استمرار وتيرة العمل المتسارعة في عقد الجلسات القضائية، وسرعة الفصل في القضايا، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، مشيدًا سموه بالخطوات التطويرية التي تشهدها وزارة العدل، التي كان آخرها بدء العمل باللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، متمنيًا سموه للشيخ الراشد ومنسوبي المحكمة التوفيق والسداد في أداء أعمالهم.

من جانبه أعرب الشيخ الراشد عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله والاستماع إلى توجيهاته السديدة لخدمة أهالي المحافظة ، داعيًا الله التوفيق للجميع.

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14:57ت م

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