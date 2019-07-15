رسالة من حساب المواطن للبنوك

2019-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجّه حساب متابعات الخليج 365 رسالة إلى البنوك السعودية بعدم أحقيتها في استقطاع أي مديونيات أو أقساط من دعم حساب متابعات الخليج 365 أو الحجز عليه.

وتلقّت خدمة العملاء في البرنامج سؤالًا من أحد المستفيدين قال فيه : “تم إيداع مبلغي المستحق بحساب متابعات الخليج 365 لكن اليوم تم سحب قسط البنك من رصيد حسابي، فهل يحقّ للبنك سحب أي قسط منه؟”.

وردّ حساب متابعات الخليج 365 بالقول : لا يحقّ للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب متابعات الخليج 365، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي: (هنا).

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ويهدف حساب متابعات الخليج 365 إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.