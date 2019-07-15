تميم وحيداً منزوياً في مقهى !

2019-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأمير قطر تميم بن حمد، يجلس وحيداً على أحد المقاهي.

وظهر أمير قطر في الصورة، منزوياً، على مقهى في شارع بيكادلي وسط لندن، وظهر وحيداً، دون أن يهتم به أحد من مرافقيه أو المارة.

بينما رجح آخرون أن يكون تم التقاط الصورة خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام، وجلوسه على أحد المقاهي في العاصمة الأمريكية نيويورك.

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يذكر أن خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، تميم بن حمد نشر الصورة للأخير جالساً وحيداً على طاولة في مقهى، الأمر الذي أثار سخرية المغردين عبر تويتر، حيث لم يكن يتوقع رد الفعل وكم التعليقات الساخرة على الصورة.

وذكرت وكالة CNN الإخبارية، في تعليقها على الصورة، أنها لم تستطع التأكد بصورة مستقلة من مكان المقهى أو تاريخ التصوير.