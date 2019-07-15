برامج توعوية للحجاج بتسع لغات

2019-07-15

متابعات الخليج 365 - واس

دشنت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملتها وبرامجها التوعوية لحج عام 1440هـ، بتقديم طرق سلامة الأغذية ومأمونية الأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية لحجاج بيت الله

الحرام بتسع لغات، في كلٍ من قطار الحرمين، وصالات قدوم الحجاج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وحافلات نقل الحجاج، إضافة إلى توعية العاملين في منشآت الإعاشة.

وبدأ منسوبو الهيئة بتقديم النصائح اللازمة للتعامل الآمن والسليم مع الغذاء والدواء والأجهزة الطبية للمسافرين عبر قطار الحرمين، وصالات قدوم الحجاج في مطار الأمير

محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وتقدم الهيئة المعلومات والنصائح التوعوية لضيوف الرحمن باللغة العربية، الانجليزية، الفرنسية، الأوردية، الهندية، البنغالية، المالاوية (الماليزية)، البهاسية (الاندونيسية)،

والتركية، على متن رحلات قطار الحرمين، إضافة إلى الجناح التوعوي بصالات قدوم الحجاج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.