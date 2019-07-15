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بتكوين تهبط أكثر من 10 %
متابعات الخليج 365 - متابعة
هبطت عملة بتكوين الرقمية أكثر من عشرة بالمئة إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين حيث تزايدت المخاوف من حملة على العملات المشفّرة على خلفية التدقيق المتزايد بشأن عملة ليبرا التي تخطط فيسبوك لإطلاقها.
وهبطت بتكوين 11.1 بالمئة من يوم الجمعة لتصل إلى 9855 دولاراً في وقت مبكر من يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى لها منذ الثاني من يوليو.
وانخفضت العملة المشفّرة الأصلية بنسبة 10.4 بالمئة يوم الأحد فقط، وهو ثاني أكبر انخفاض يومي هذا العام، وارتفعت في أحدث سعر لها نصفاً بالمئة إلى عشرة آلاف و245 دولاراً.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد عملتَي بتكوين وليبرا وغيرهما من العملات المشفّرة الأسبوع الماضي، مطالباً الشركات بالسعي إلى وضع ميثاق مصرفي وإخضاع نفسها للوائح التنظيمية الأمريكية والعالمية إذا أرادت أن تصبح بنكاً.
ودعا السياسيون وهيئات الرقابة المالية في أنحاء العالم إلى التدقيق بخصوص عملة ليبرا في ظل مخاوف تتراوح بين حماية المستهلك والخصوصية والمخاطر التنظيمية المحتملة بالنظر إلى الانتشار العالمي لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي.
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