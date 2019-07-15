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2019-07-15 العيادات المتنقلة تخدم منتزه الحبلة متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- الحبلة انطلقت عربة العيادات المتنقلة بكامل طاقمها الطبي لتخدم زوار المنطقة في منتزه الحبلة السياحي. يأتي ذلك بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز وبموافقة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خلال صيف ١٤٤٠هـ. Advertisements وتُقدم القوى العاملة التابعة للقطاع الصحي بأحد رفيدة الخدمات العلاجية بمختلف أنواعها بدعم من مستشفى أحد رفيدة وقطاع الرعاية الأولية بالمنطقة حيث تحتوي العربة على عيادة أسنان وعيادة عامة وخدمات مساندة من غرفة للأشعة ومختبر لعمل أغلب أنواع التحاليل الأساسية بالإضافة إلى صيدلية صغيرة لتأمين الاحتياجات الدوائية قدر الإمكان.









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