أمانة عسير تغلق 146 منشأة مخالفة وتتلف 4 أطنان مواد غذائية فاسدة

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أتلفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها أكثر من 4 آلاف كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة، ضمن حملة “الرقابة البلدية” التي انطلقت منذ أكثر من شهرين.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الجهود المبذولة عبر الحملة جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، لتعزيز السلامة الغذائية مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

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وأكد أن الأمانة أتلفت نحو 4072 كيلو جراما من المواد الغذائية الفاسدة بالإضافة إلى ضبط نحو 949 مخالفة بجانب إغلاق 146 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية، بعد أكثر من 1334 جولة ميدانية أجراها المراقبون.

وأشار إلى أن المخالفات الصحية المرصودة تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلًا عن انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

ودعا “الحميدي”، المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة و البلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.