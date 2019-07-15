الفيصل يُكرّم شُبّاناً أنقذوا أطفالاً من حريق شب في شقتهم بالعاصمة المقدسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كرّم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، شباناً أنقذوا أطفالاً من حريق شب في شقتهم بالعاصمة المقدسة ،بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي المنتشري.

وقدّم شكره للشُبان على عملهم البطولي، مؤكداً أن ذلك العمل غير مستغرب على الشباب السعودي، فيما عبّروا عن شكرهم وتقديرهم لسموه على هذا التكريم .

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مطلع الأسبوع الحالي مقطع فيديو لشباب استطاعوا إنقاذ ثلاثة أطفال قبل أن تحاصرهم ألسنة النيران المشتعلة ، جراء اندلاع حريق بشقتهم في مدينة مكة المكرمة .