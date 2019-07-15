السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع عقدًا صحيًا لرعاية ذوي الإعاقة من اللاجئين السوريين في لبنان



الرياض 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم عقدا لتأمين الرعاية الصحية والطبية والدعم النفسي والاجتماعي لذوي الإعاقة من اللاجئين السوريين في لبنان، بقيمة إجمالية تبلغ مليون و 105 آلاف دولار أمريكي، يستفيد منه 6,000 شخص.

وقع العقد مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز بمقر المركز في الرياض.

ويشمل المشروع العاصمة طرابلس في محافظة الشمال، وبلدتي مشحا وتكريت في محافظة عكار، والفاعوري في محافظة البقاع، وقرية الفنار في جبل لبنان، وكيان في محافظة الجنوب.

ويهدف المشروع لتهيئة المرافق الصحية وتوفير خدمات التشخيص والعلاج والأجهزة المساعدة التعويضية بالمجان لذوي الإعاقة.

كما يساعد المشروع المستفيدين من الوصول للخدمات الصحية والتأهيلية لمساعدتهم في الانخراط بالمجتمع المدني والحد من مضاعفات الإعاقة، وتعزيز نظام الإحالة مع التوعية والتثقيف الصحي وتدريب العاملين.

//انتهى//

13:51ت م

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