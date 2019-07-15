السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير السعودية اليوم التعليم المكلف بالمنطقة



جيزان 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، بمكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري, وذلك بعد صدور الموافقة على تكليفه مديراً عاماً للتعليم بالمنطقة.

وقدم سمو نائب أمير منطقة جازان التهنئة لمدير عام تعليم جازان المكلف بهذه الثقة, متمنياً له وكافة زملائه منسوبي الإدارة العون والتوفيق, لتحقيق كل ما فيه خدمة أبناء وبنات المنطقة والعملية التعليمية بالمنطقة.

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز لشرح مفصل عن البرامج والمبادرات والخطط المستقبلية التي تنفذها الإدارة سعياً للارتقاء بالعملية التعليمية، وتحسين المخرجات ورفع مستوى الأداء والتحصيل الدراسي للعام القادم، وتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة بمدارس المنطقة وتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات.

من جانبه عبر مدير عام التعليم بجازان عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة على ما استمع له من توجيهات ومتابعته الدائمة لقطاع التعليم بالمنطقة, التي أثمرت في تحقيق العديد من المنجزات على المستويين المحلي والخارجي.

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13:49ت م

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