السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة تنمية الاستثمار وشركة عِلم



بريدة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس لجنة تنمية الاستثمار بالمنطقة، في مكتبه اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة تنمية الاستثمار بالقصيم وشركة عِلم لأمن المعلومات.

ووقّع مذكرة التفاهم من جانب لجنة تنمية الاستثمار أمين اللجنة الدكتور يوسف العريني، وعن شركة عِلم لأمن المعلومات نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال الدكتور ناصر المشاري.

وتهدف مذكرة التفاهم لبحث إمكانية التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الخدمات الرقمية وتقنية المعلومات لإطلاق منصة القصيم للتسويق الإلكتروني، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، حيث تتيح تسويق المنتجات بالقصيم عبر منصة المبيعات الإلكترونية بدءاً من التمور والأسر المنتجة ومنتجات المصانع بالمنطقة كافة.

وأشاد سمو أمير القصيم بالجهود المبذولة من قبل شركة عِلم ودورها الريادي في تطوير الخدمات الرقمية، لافتاً الانتباه إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى استثمار القيم المضافة لدى الطرفين بما يحقق المصلحة العامة، سعياً نحو تطبيق رؤية المملكة 2030.

وعبر سموه عن سعادته بهذه المذكرة الإستراتيجية التي ستسهم وبشكل فعال في تسويق منتجات المنطقة إلكترونياً بشكل عام، ومنتج التمور بشكل خاص باعتباره منتج رئيسي، متطلعاً سموه أن تحقق المنصة الأهداف المنشودة في دفع عجلة النمو الاقتصادي للمنطقة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ورفع حجم المبيعات، مقدماً شكره للعاملين بشركة عِلم على المهنية العالية، متمنياً التوفيق والسداد للطرفين خلال التعاون المرتقب.

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13:46ت م

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