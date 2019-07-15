السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل رئيس وأعضاء مجلس رابطة الأحياء لكرة القدم بالمنطقة



جيزان 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق15 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم, رئيس رابطة الأحياء لكرة القدم بالمنطقة سلطان بن عواجي حدادي, وعدد من أعضاء الرابطة.

ورحب سموه في مستهل اللقاء برئيس وأعضاء الرابطة, متمنياً لهم التوفيق والسداد في القيام بجميع الأعمال المناطة بهم.

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز لشرح مفصل عن رابطة الأحياء لكرة القدم بالمنطقة وما تقدمه من خدمات لفرق ولاعبي كرة القدم في جميع محافظات ومراكز المنطقة, بما يسهم في توفير الظروف المناسبة والمعينة لهم على ممارسة الأنشطة

وأكد سمو نائب أمير المنطقة أهمية الدور المناط برابطة الأحياء لكرة القدم بجازان وجهودها في تنظيم عمل فرق الأحياء الرياضية بكافة المحافظات لخدمة شباب المنطقة وإفادتهم بما يتوافر لديها من إمكانيات وبرامج ونشاطات.

//انتهى//

13:26ت م

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جيزان 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق15 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم, رئيس رابطة الأحياء لكرة القدم بالمنطقة سلطان بن عواجي حدادي, وعدد من أعضاء الرابطة.ورحب سموه في مستهل اللقاء برئيس وأعضاء الرابطة, متمنياً لهم التوفيق والسداد في القيام بجميع الأعمال المناطة بهم.واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز لشرح مفصل عن رابطة الأحياء لكرة القدم بالمنطقة وما تقدمه من خدمات لفرق ولاعبي كرة القدم في جميع محافظات ومراكز المنطقة, بما يسهم في توفير الظروف المناسبة والمعينة لهم على ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية عبر قيام الرابطة بالتنظيم والإشراف على مسابقات فرق الأحياء وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة من الرابطة الرئيسية بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.وأكد سمو نائب أمير المنطقة أهمية الدور المناط برابطة الأحياء لكرة القدم بجازان وجهودها في تنظيم عمل فرق الأحياء الرياضية بكافة المحافظات لخدمة شباب المنطقة وإفادتهم بما يتوافر لديها من إمكانيات وبرامج ونشاطات.//انتهى//13:26ت م0061

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