السعودية اليوم / خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد تفتح القبول في 11 دبلوماً معتمداً



أبها 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر اليوم، طرح عدداً من الدبلومات التطبيقية المعتمدة من الجامعة، والمصنفة من وزارة الخدمة المدنية، وذلك للقبول (برسوم) في العام الجامعي القادم 1440 / 1441هـ من خلال عمادة القبول والتسجيل.

وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عمر علوان عقيل، أن العمادة تسعى من خلال طرح هذه الدبلومات إلى الإسهام في تنمية قدرات المجتمع ومؤسساته، فيما شملت الدبلومات المطروحة 11 تخصصاً تمثلت في البرمجة التطبيقية، والإدارة المكتبية، وبرمجة أنظمة المعلومات، وإدارة الموارد البشرية، والعلاقات العامة، والتسويق الإلكتروني، والمحاسبة التطبيقية، والسلامة والصحة المهنية، والتحرير والسكرتارية، وريادة الأعمال، واللغة الإنجليزية.

وتتراوح مدة برامج الدبلوم من 30 إلى 40 ساعة خلال عام جامعي واحد على اختلاف التخصصات.

// انتهى //

13:21ت م

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