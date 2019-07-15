

الجبيل 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

اطلع محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر، على البرامج والأنشطة التي تقدمها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل لخدمة المجتمع, وذلك خلال زيارته أمس للجمعية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية.

كما زار المحافظ روضة الجمعية ومشروع وقف منار القرآن، ومشروعي (مدرسة نورة بنت فرحان الجلاسي, ومدرسة مريم بنت يوسف البوخماس البوعينين) النسائيتين لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الجبيل.

وتم خلال الزيارة تقديم عرض تعريفي عن مسيرة الجمعية وأبرز برامج ومشاريع الجمعية، ودورها في خدمة المجتمع, إضافةً إلى تبادل الآراء حول دعم الجمعية وفروعها على مستوى المحافظة لتسهم بدور فاعل في تعليم كتاب الله تعالى وحفظه.

وأشاد محافظ الجبيل ببرامج الجمعية وأنشطتها المتميزة وإنجازاتها ومشاريعها الوقفية، معرباً عن شكره لجميع الداعمين للجمعية ومشاريعها، داعياً الله أن يتقبل أعمالهم.

من جانبه أشار نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد بن عبدالرحمن الجبر، إلى أن عدد الدارسين والدارسات في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالجبيل بلغ أكثر من 9000 طالب وطالبة, وأن عدد العاملين بالجمعية بلغ 660 موظف وموظفة، و 14 مدرسة نسائية, و 300 حلقة وفصل.

// انتهى //

13:02ت م

0051





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ الجبيل يطلع على أنشطة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.