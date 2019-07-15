السعودية اليوم / ورشة عمل تعريفية باللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه بغرفة القصيم



بريدة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، بالتعاون مع الهيئة

وأوضح مساعد الأمين العام لقطاع الأعمال سليمان البديوي، أن الورشة تأتي ضمن خطط الغرفة بالتوعية المجتمعية بكل ما من شأنه الحفاظ على التنمية المستدامة وخلق مجتمع بيئي صحي واعي، مبيناً أن اللوائح الفنية لترشيد المياه وإجراءات المطابقة تهدف إلى حماية المستهلك والسوق المحلي من المنتجات الغير مطابقة ومتطلبات وخطوات الحصول على شهادة ترشيد استهلاك المياه للطراز ومُعدل استهلاك المياه، إضافةً إلى زيادة النمو المعرفي لدى الصناع والموردين للأدوات الصحية.

// انتهى //

12:59ت م

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بريدة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أمس، ورشة عمل تعريفية باللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، بمقر الغرفة ببريدة.وأوضح مساعد الأمين العام لقطاع الأعمال سليمان البديوي، أن الورشة تأتي ضمن خطط الغرفة بالتوعية المجتمعية بكل ما من شأنه الحفاظ على التنمية المستدامة وخلق مجتمع بيئي صحي واعي، مبيناً أن اللوائح الفنية لترشيد المياه وإجراءات المطابقة تهدف إلى حماية المستهلك والسوق المحلي من المنتجات الغير مطابقة ومتطلبات وخطوات الحصول على شهادة ترشيد استهلاك المياه للطراز ومُعدل استهلاك المياه، إضافةً إلى زيادة النمو المعرفي لدى الصناع والموردين للأدوات الصحية.// انتهى //12:59ت م0050

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