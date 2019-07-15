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2019-07-15 زلزال يضرب بابوا غينيا الجديدة متابعات الخليج 365 - متابعة ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر قبالة بابوا غينيا الجديدة اليوم. Advertisements وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال يقع على بعد 26 كيلومتراً شمالي كاندريان في جزيرة بريطانيا الجديدة وعلى عمق 33 كيلومتراً. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.









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