- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 11 دبلوماً معتمداً بجامعة الملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
11 دبلوماً معتمداً بجامعة الملك خالد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر طرح عدد من الدبلومات التطبيقية المعتمدة من الجامعة، والمصنفة من وزارة الخدمة المدنية، وذلك للقبول (برسوم) في العام الجامعي القادم 1440/1441هـ من خلال واسطة عمادة القبول والتسجيل.
وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الأستاذ الدكتور عمر علوان عقيل أن العمادة تسعى من خلال طرح هذه الدبلومات، إلى الإسهام في تنمية قدرات المجتمع ومؤسساته، فيما شملت الدبلومات المطروحة 11 تخصصًا تمثلت في البرمجة التطبيقية، والإدارة المكتبية، وبرمجة أنظمة المعلومات، وإدارة الموارد البشرية، والعلاقات العامة، والتسويق الإلكتروني، والمحاسبة التطبيقية، والسلامة والصحة المهنية، والتحرير والسكرتارية، وريادة الأعمال، واللغة الإنجليزية.
وتتراوح مدة برامج الدبلوم من 30 إلى 40 ساعة خلال عام جامعي واحد على اختلاف التخصصات.
كانت هذه تفاصيل خبر 11 دبلوماً معتمداً بجامعة الملك خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.