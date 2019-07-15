10 وظائف للجنسين عبر تمهير

2019-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) بالتعاون مع صندوق (هدف) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر 10 وظائف شاغرة للرجال والنساء، لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، للعمل بمدينة الرياض، من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مستشار إداري (للجنسين – العدد 10 وظائف).

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص إدارة الأعمال.

3- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

4- ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم.

5- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

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وصف التدريب:

– تنسيق وتنفيذ الأعمال الإدارية، وتقديم الدعم اللازم، وإعداد المراسلات والتقارير.

المهام التدريبية:

• استلام الطلبات والاستفسارات الرسمية وتحليلها ، وإعداد المتطلبات اللازمة.

• توفير الدعم اللازم والتنسيق مع الجهات المعنية الداخلية والخارجية.

• تسهيل الاجتماعات الداخلية أو الخارجية، وتنظيم جدول الأعمال.

• إعداد التقارير الخاصة بأعمال الإدارة.

• القيام بالأعمال حسب متطلبات العمل والمتابعة.

• ضمان معايير عالية من السرية لحماية المعلومات.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/07/15م.

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا