تفاصيل التعرف على جثة عداوي

2019-07-15

متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل

كشفت تقارير إعلامية مستجدات قضية متابعات الخليج 365 الذي اختفى في شلالات نياجرا، والذي نشرت صحف مختلفة عنه خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا بعد اختفائه في رحلة عائلية.

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قاسم بن يحيي عداوي، وهو باحث في نيويورك، تم العثور على جثته بواسطة السلطات الكندية، وذلك وفق تأكيدات عدد من المقربين من عداوي.

وكشفت التقارير الإعلامية الدولية عن بعض التفاصيل الخاصة بالإعلان عن إيجاد جثة عداوي، حيث أكدت أنه تم التعرف على شخصيته من خلال الأسنان، وهي الطريقة التي استخدمتها للسلطات للتأكد من هوية الجثة بشكل كامل.

وكان عداوي قد سافر إلى الولايات المتحدة للدراسة للحصول على درجة الدكتوراه في تكنولوجيا الطيران والإدارة، وكان قبل اختفائه في رحلة عائلية مع زوجته وأطفاله، قبل أن يذهب لالتقاط بعض الصور في الشلالات الشهيرة.