شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يسلّم 120 طناً من التمور للصومال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (نيروبي)

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 120 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في نيروبي، لكي يتولى توزيعها على المحتاجين في الصومال، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية كينيا حمزه القرشي، وممثل وزارة المالية بالمملكة، وممثل ومدير برنامج الغذاء العالمي في الصومال لورون بوكيرا، وفريق المركز.

ووقعّ ممثل برنامج الأغذية العالمي على مذكرة تسلّم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة في مقر سفارة المملكة بجمهورية كينيا. وتعدّ هذه الشحنة التي سُلمّت جزءًا من تبرع المملكة لبرنامج الأغذية العالمي، الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في الصومال.