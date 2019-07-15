شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يشارك في اجتماع التعاون الإنمائي في نيويورك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (نيويورك)

ترأس مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، وفدًا من المركز والصندوق السعودي للتنميه للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى، للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة خلال يومي 13 - 14 يوليو 2019.

حضر الاجتماع أكثر من 600 شخص من ممثلي الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والنقابات، والبرلمانات، والحكومات المحلية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية. وبحث المجتمعون بذل الجهود واستكمال البنية التكميلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وتركز النقاش حول ملكية الدول الشريكة لأولويات التنمية مع التركيز على النتائج والشراكات الشاملة والمساءلة المتبادلة والشفافية.

يذكر أن الشراكة العالمية من أجل تعاون إنمائي فعال هي منتدى رفيع المستوى يضم الجهات المانحة الدولية والدول المستفيدة، وله سكرتارية تضم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث ينعقد هذا المنتدى كل ثلاث سنوات، وسبق له أن عقد في كينيا عام 2016 والمكسيك في عام 2014، والاجتماع رفيع المستوى من أجل تعاون إنمائي فعال في بوسان بكوريا في عام 2011، واجتماع أجندة أكرا في عام 2008 وإعلان باريس في عام 2005.