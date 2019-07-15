السعودية | مركز الملك سلمان يقدم 120 طناً من التمور للصومال كمساعدات

شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان يقدم 120 طناً من التمور للصومال كمساعدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 120 طناً من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في نيروبي، لكي يتولى توزيعها على المحتاجين في الصومال، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية كينيا، حمزة القرشي، وممثل وزارة المالية بالمملكة، وممثل ومدير برنامج الغذاء العالمي في الصومال لورون بوكيرا، وفريق المركز.

ووقّع ممثل برنامج الأغذية العالمي على مذكرة تسلّم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة في مقر سفارة المملكة بجمهورية كينيا.

وتعدّ هذه الشحنة التي سُلمّت جزءاً من تبرع المملكة لبرنامج الأغذية العالمي الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في الصومال.