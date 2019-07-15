السعودية | السعودية.. خطة متكاملة لاستقبال الحجاج القادمين بحراً

شكرا لقرائتكم السعودية.. خطة متكاملة لاستقبال الحجاج القادمين بحراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعدت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" خطة تشغيلية متكاملة، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين بحراً عن طريق ميناء جدة الإسلامي وذلك خلال موسم حج عام 1440هـ، والتي تسعى من خلالها إلى توفير كل ما من شأنه خدمة وراحة ضيوف الرحمن وتيسير إجراءاتهم وأدائهم للفريضة بكل يسر وسهولة منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم بعد أداء النسك، بالتعاون مع مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية بالميناء.

وسيبدأ ميناء جدة الإسلامي باستقبال طلائع حجاج بيت الله الحرام ابتداءً من يوم الأربعاء القادم 14 ذي القعدة 1440هـ، وتستمر ذلك إلى يوم الأربعاء 4 ذي الحجة 1440هـ، ومن المتوقع أن يستقبل الميناء خلال حج هذا العام ما يقارب (22) ألف حاج بزيادة ملحوظة عن أعداد الحجاج القادمين خلال العام السابق والبالغ عددهم 16 ألف حاج، وذلك عبر 22 رحلة من خلال (4) عبارات.

وقد تم تجهيز محطة الركاب بميناء جدة الإسلامي لتستوعب أكثر من 800 حاج في الساعة والمكونة من عدد (5) صالات، خصصت ثلاثة منها للقدوم واثنتان للمغادرة والمزودة بكافة المرافق والتجهيزات اللازمة لخدمة الحجاج وإنهاء إجراءات دخولهم وخروجهم.

وشملت التجهيزات التشغيلية المعدة عدد (14) جهازاً متطوراً لتفتيش ونقل أمتعة الحجاج لصالات القدوم والمغادرة والانتظار، وكذلك عدد (700) عربة لنقل حقائب ضيوف الرحمن القادمين، بالإضافة إلى توفير عدد (28) حافلة حديثة لنقل الحجاج خصص جزء منها لنقل المرضى وكبار السن.

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فيما شملت التجهيزات البحرية عدد (2) قاطرات بحرية، وكذلك عدد (2) قطع بحرية مساندة لمكافحة التلوث البحري ومكافحة الحرائق، ولتوفير ملاحة بحرية آمنة، إلى جانب توفير العدد اللازم من مشغلي نظام حركة السفن الذين يعملون على مدار الساعة، فضلاً عن تجهيز العديد من المعدات والآليات الخاصة بالأمن والسلامة وحالات الإسعاف والإطفاء، والخدمات المساندة الأخرى.

فيما سيقوم على خدمة ضيوف الرحمن بميناء جدة الإسلامي خلال حج هذا العام أكثر من 266 كادراً بشرياً مؤهلاً من مختلف المجالات من بينهم المرشدون البحريون وربابنة السفن والمشرفون الفنيون والتشغيليون، وفرق للأمن والسلامة والإطفاء، بالإضافة إلى الكوادر المشرفة على التشغيل في المحطة وإدارة الشؤون الفنية وغيرهم.

يذكر أنه يتوفر بميناء ينبع التجاري صالة للركاب جهزت لاستقبال ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وكذلك لاستقبال سفن الركاب بجميع أنواعها، والتي تم مؤخراً توسعتها لتصبح بطاقة استيعابية أكبر، وذلك تذليلاً لسهولة حركة الركاب للمحطة، ومنها زيادة المساحة الإجمالية للمحطة من 3600 م2 إلى 7200 م2، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 1000 مسافر إلى 2800 مسافر، فضلاً عن توفير عدد أربعة أجهزة X-Ray لفحص الأمتعة، ومنظومة صحية متكاملة من صيدلية وعيادات طبية، بما يُسهم في تسهيل السبل الكفيلة لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج.

من جهته يبدأ ميناء ضبا باستقبال الكوادر الموسمية التي تخدم حجاج بيت الله الحرام لحج 1440هـ، ومن المتوقع أن يستقبل الميناء خلال حج هذا العام عدد (40,000) ألف كادر موسمي عبر 4 رحلات مجدولة يومياً وبطاقة استيعابية تشغيلية للصالة تبلغ (6) آلاف راكب.