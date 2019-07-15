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رابط التسجيل في جامعة نجران
متابعات الخليج 365 - نجران
بدأت جامعة نجران أمس، استقبال طلبات التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة، عبر الرابط التالي : (هنا).
وأوضحت الجامعة أن الدبلومات العالية تتمثل في دبلوم الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، وكذلك الإرشاد الأسري، ويُشترط على الراغبين في الالتحاق بتلك التخصصات الشهادة الجامعية.
وتتمثل الدبلومات المتوسطة في المحاسبة، والفندقة والسياحة، وكذلك علوم الحاسب التطبيقي، التي يُشترط في التقديم عليها الشهادة الثانوية فقط، فيما ستكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين لتخصصي المحاسبة، والفندقة والسياحة، وسنة واحدة لبقية التخصصات للرجال والنساء برسوم مختلفة في كل تخصص، مؤكدةً استمرار استقبال طلبات التسجيل حتى 1440/12/21هـ.
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