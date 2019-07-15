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نائب من حزب الله يقتحم مركزاً للشرطة
متابعات الخليج 365 - متابعة
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس، أحـداثاً مؤسفة بسبب قضية عائلية لنائب برلماني يتبع لحزب الله، ويدعى نواف الموسوي، على أثر مطاردة بالسيارات بين ابنة النائب البرلماني وطليقها.
ودخلت غدير نواف الموسوي في معارك قضائية مع طليقها بسبب قضية حضانة الأطفال، فيما حاول والدها استخدام نفوذه السياسي وحصانته القانونية لمساندتها.
وبحسب ما أوردت صحف لبنانية، فإن طليق “غدير” طاردها بسيارته، فتدخل الأمن واصطحبهما إلى قسم الشرطة، قبل أن يحضر النائب نواف الموسوي مع عشرات من المسـلحين ويحاول اقتحام مركز الشرطة، وأطلق عدداً من الأعيرة النارية التي أصـابت طليق ابنته في يده.
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