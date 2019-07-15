فيديو نادر لزيارة الملك فهد للكويت

2019-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثق مقطع فيديو نادر الزيارة التاريخية التي قام بها الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ إلى الكويت، لأول مرة بعد تحريرها من قوات صدام حسين.

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وأظهر الفيديو، استقبال الملك فهد من قبل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح لحظة وصوله إلى الأراضي الكويتية بعد تحريرها.

وكان ذلك عام 1991 ميلادية بعد نجاح عملية تحرير الكويت وانسحاب القوات العراقية.