الان تتابع «التعليم» تتيح خدمة للإجابة على استفسارات اللائحة التعليمية الجديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:29 ص, 15 يوليو 2019 م التعليقات: 0 من خلال مركز الاتصال 19996 الطائف -الخليج 365 عبدالله العازمي: أتاحت وزارة التعليم للمعلمين والمعلمات خدمة الاستفسارات حول اللائحة التعليمية الجديدة وذلك من خلال مركز الاتصال

19996 على مدار الساعة، وذلك لإيصال صوت المعلمين والمعلمات واستفساراتهم لجهة الاختصاص.

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