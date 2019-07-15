برلمانى ليبى: نعول على الدور المصرى لمكافحة المد التركى بالمنطقة

أشاد النائب عبدالمطلب ثابت، عضو مجلس النواب الليبى، بالقيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، واصفًا إياها بالحكيمة.

وأكد ثابت، فى تصريحات صحيفة، أن الشعب المصرى له مواقف تاريخية مع نظيره الليبى، مشيرًا إلى أن الدولتين شركاء فى الجغرافيا والوجود، مضيفًا: "بعد انجلاء الأزمة سنرد الجميل للشعب المصرى".

وأعرب عضو البرلمان الليبى، عن أمله الكبير فى الدور المصرى لمكافحة المد التركى فى المنطقة، الذى هُزم ممثلا فى جماعة الإخوان الإرهابية بمصر وسوريا، والآن فى معركته الأخيرة بطرابلس، وعلى وشك انهيار حلم الخلافة العثمانية.

وأشار إلى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، هو الداعم والمحرك لكل الجماعات الإرهابية بالأسلحة والمعدات اللوجستية، ومشددًا على أن جماعة الإخوان صنفها البرلمان الليبى بأنها إرهابية، ومن يتعامل معهم يعرف أنهم يعملون لصالح أجندات خارجية.

وأوضح أن الغرض من زيارة مجلس النواب المصرى، دعم خارطة الطريق فى دولة ليبيا، مؤكدًا أن محاور الحديث جاءت فى إطار استقرار دولة ليبيا ودعم المؤسسة العسكرية بقيادة اللواء خليفة حفتر، علاوة على تعزيز دور مجلس النواب الليبى، مشيرًا إلى أن السلطة التشريعية هى الجهة الوحيدة الممثلة فى دولة ليبيا.

يُذكر أن عدد من أعضاء مجلس النواب الليبى، يمثلون كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافيًا الشرق والجنوب والغرب الليبى توافدوا أمس على القاهرة، للمشاركة فى اجتماع برعاية اللجنة الوطنية المعنية بليبيا، فى إطار الجهود المصرية لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسى يقوده البرلمان الليبى.

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