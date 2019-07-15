

المدينة المنورة 12 ذو القعدة 1440هـ الموافق 15 يوليو2019م واس

أشاد معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بجهود موظفي جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة .

جاء ذلك بعد اجتماعه بأعضاء غرفة العمليات المشتركة بالمطار, خلال زيارته صالات الحج بالمطار للاطلاع على آلية عمل موظفي الجوازات لخدمة ضيوف بيت الله الحرام .

وقال معاليه لمنسوبي الجوازات " أنتم تبذلون جهوداً كبيرة في خدمة الحجيج وهذا شرف عظيم وخدمة جليلة اصطفاها الله لكم، ولكم الأثر الكبير والبصمة العظيمة التي تنطلق من الإيمان المطلق بهذه الرسالة الملقاة على عاتقكم لخدمة ضيوف الرحمن " .

من جهته قدّم قائد قوات الحج بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي العميد فواز بن قالط الفقير شكره وامتنانه لمعالي الدكتور عبدالرحمن السديس على هذه الزيارة والكلمات التي كان فيها الكثير من التحفيز والتشجيع لمنسوبي الجوازات في المطار الذين يبذلون جهوداً كبيرة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام .

// انتهى //

10:07ت م

0015





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي يشيد بجهود جوازات مطار المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.