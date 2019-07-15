السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تٌغلق مسلخ الكعكية وتسمح للمطابخ الأهلية بالذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك



مكة المكرمة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة صالة الذبح المخصصة للأهالي بمسلخ الكعكية بمكة المكرمة اعتبارا من اليوم، بعد أن هيئت أمانة العاصمة المقدسة مسلخي العكيشية و المعيصم وقامت بتطويرهما ورفع كفاءة العمل بهما استعداداً لموسم الحج حيث تبلغ طاقتهما الاستيعابية 59504 رأساً في اليوم.

وأفاد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أنه سيتم السماح للمطابخ الأهلية بمكة بالذبح خلال يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق لهذا العام رغبةً في التخفيف على المواطنين والمقيمين الراغبين في ذبح أضاحيهم وذلك من خلال توفر عدد من الخيارات المناسبة، بعد الحصول على التراخيص اللازمة من البلديات الفرعية، و تحقق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وأن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول، وتوفر طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات قبل وبعد الذبح، وتهيئة مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها مع توفر جميع المعدات اللازمة لإتمام عملية الذبح والسلخ، وتهيئة شبكة التصريف للتخلص من المخلفات السائلة، إضافة إلى أخذ التعهد اللازم على صاحب المطبخ بعدم الذبح حال انتهاء فترة السماح.

وشدد أمين العاصمة المقدسة على ضرورة التزام هذه المطابخ بالاشتراطات والضوابط قبل منحها الترخيص بالذبح، موجهاً بالقيام بجولات رقابية ميدانية للتحقق من حسن الأداء ومجازاة المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات، وكتابة التقرير اليومي عن المطابخ مع تكثيف الرقابة على أسواق الماشية وتوعية المستهلكين بضرورة الذبح بالمسالخ لتجنب الأمراض التي تنقلها اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتهيئة البيئة الصحية المناسبة لأهالي مكة المكرمة وزوار بيت الله الحرام.

// انتهى //

10:07ت م

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