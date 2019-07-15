السعودية اليوم / منظمة الفضاء الهندية تعلن تأجيل ثاني مهمة هندية للقمر بسبب مشكلة فنية



نيودلهي 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

أعلنت وكالة الفضاء الهندية تأجيل إطلاق ثاني مهمة لها إلى القمر في الساعات الأولى من صباح اليوم بسبب مشكلة فنية تم رصدها قبل أقل من ساعة من إطلاق المركبة تشاندريان 2.

وقالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية على تويتر إنه تم رصد مشكلة فنية في نظام إطلاق المركبة "وكاجراء وقائي تأجل إطلاق تشاندريان 2 اليوم".

وكان من المقرر إطلاق تشاندريان 2 في الساعة 09.21 مساء بتوقيت جرينتش أو الساعة 02.51 بالتوقيت المحلي في أكثر المهام الفضائية الهندية تعقيدا على الإطلاق حسب وصف رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية.

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