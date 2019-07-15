تظاهرات في بنغازي تندد بالتدخل التركي

نظم المئات من سكان بنغازي، تظاهرات منددة بما وصفوه بالتدخل التركي السافر في الشأن الليبي، فيما تتواصل اجتماعات النواب الليبيين التي تستضيفها القاهرة، بهدف التوصل إلى رؤية توافقية للأزمة الليبية.

المتظاهرون في بنغازي طالبوا تركيا بالتوقف عن تزويد حكومة الوفاق بالأسلحة، التي تدعم استمرار سيطرة الميليشيات المسلحة على طرابلس.

كما رفع المتظاهرون اللافتات المؤيدة للجيش الوطني الليبي، مؤكدين وقوفهم خلف قائده خليفة حفتر في معركته ضد الميليشيات المسلحة في طرابلس.

فيما كشفت مصادر مطلعة، أن اجتماع النواب الليبيين بالقاهرة شمل التقدم بعدة مقترحات منها تشكيل حكومة وفاق وطنية ليبية، وتوحيدُ عمل المؤسسة العسكرية بشكل كامل، عدا عن تأهيل وزارة الداخلية الليبية، وتفكيك الميليشيات المسلحة.

كما أوضحت المصادر أنه قد يتم النظر في إمكانية إنشاء هيئة مسؤولة عن البدء في وضع دستور ليبي جديد.

البرلمان المصري، من جهته، استضاف وفد النواب الليبي، حيث شدد رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، على أن أمن ليبيا من أمن مصر، مؤكداً أن القاهرة لن تسمح لأي دولة بالعبث بأمن ليبيا.

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