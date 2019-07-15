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2019-07-15 هل يعالج جل الصبار ترسبات الشرايين؟ متابعات الخليج 365 - الرياض حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة بعض الشائعات الطبية المتداولة. Advertisements وعلق النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، على معلومات متداولة تزعم أن جل الصبار يذيب ترسبات الشرايين. وقال النمر، “معلومة خاطئة منتشرة هذه الأيام: تناول جل الصبار لمدة ١٠ أو ١٥ يوماً يذيب ترسبات الشرايين”.









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