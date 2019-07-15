- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وظائف تعليمية للجنسين بتحفيظ الرس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف تعليمية للجنسين بتحفيظ الرس
متابعات الخليج 365 - الرس
أعلنت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس توفر وظائف تعليمية شاغرة للرجال والنساء، للعمل بمسمى (معلم، معلمة) في المجمعات والدور النسائية للعام الدراسي الجديد 1441هـ، وذلك وفقاً لطريقة وموعد التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مُعلم.
2- مُعلمة.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- المؤهل الشهادة الثانوية.
3- حفظ ثلاثة أجزاء من صحة التلاوة والتجويد.
4- اجتياز المقابلة الشخصية.
5- أن يكون المتقدم أو المتقدمة من سكان محافظة الرس.
موعد المقابلات الشخصية:
– تبدأ يوم الأحد بتاريخ 1440/12/24هـ (مع إحضار آخر مؤهل دراسي صورة من الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة).
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بتاريخ 2019/07/15.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف تعليمية للجنسين بتحفيظ الرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.