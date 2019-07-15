وظائف تعليمية للجنسين بتحفيظ الرس

2019-07-15

متابعات الخليج 365 - الرس

أعلنت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس توفر وظائف تعليمية شاغرة للرجال والنساء، للعمل بمسمى (معلم، معلمة) في المجمعات والدور النسائية للعام الدراسي الجديد 1441هـ، وذلك وفقاً لطريقة وموعد التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُعلم.

2- مُعلمة.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- المؤهل الشهادة الثانوية.

3- حفظ ثلاثة أجزاء من صحة التلاوة والتجويد.

4- اجتياز المقابلة الشخصية.

5- أن يكون المتقدم أو المتقدمة من سكان محافظة الرس.

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موعد المقابلات الشخصية:

– تبدأ يوم الأحد بتاريخ 1440/12/24هـ (مع إحضار آخر مؤهل دراسي صورة من الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بتاريخ 2019/07/15.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا