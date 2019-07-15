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كيف تمنع تجسس غوغل على هاتفك
متابعات الخليج 365 - متابعة
تقوم شركة غوغل بجمع بيانات عن مستخدمي الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد لاستخدامها بعد ذلك في الإعلانات الموجهة، وهو ما يسبب إزعاجاً للكثيرين.
وأوضحت مجلة “connect” الألمانية أنه يمكن للمستخدم منع غوغل من التجسس على هاتفه الذكي من خلال الإعدادات المناسبة، حيث يمكن تعطيل مزامنة الخدمات غير المستخدمة عبر (Accounts/Google).
وفي تطبيق لوحة المفاتيح Gboard ينبغي تعطيل (Personal dictionary) و (Share usage statistics).
وفي الإعدادات الموجودة ضمن (Apps) ينصح الخبراء بإلغاء تثبيت جميع تطبيقات Google غير الضرورية أو تعطيلها في حال عدم التمكن من إلغاء التثبيت بسبب حماية التطبيق.
وينصح الخبراء أيضاً بإيقاف تشغيل النسخ الاحتياطي للسيرفر لقوائم المكالمات أو كلمات مرور WLAN عن طريق (Backup & Restore) الموجودة في الغالب تحت بند (System).
وعبر (Google/Ads) يمكن إلغاء تنشيط الإعلانات المخصصة. كما ينبغي إيقاف تسجيل غوغل لجميع الأماكن، التي تمت زيارتها (Location History).
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