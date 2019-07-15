شكرا لقرائتكم 3 ظواهر فلكية بسماء المملكة.. غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-15 3 ظواهر فلكية بسماء المملكة.. غداً متابعات الخليج 365 - الرياض توقع د.خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن تشهد سماء المملكة ثلاث ظواهر فلكية غداً. وقال الزعاق، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: غداً الثلاثاء سيحدث ثلاث ظواهر فلكية: Advertisements 1-تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت أذان الظهر على مكة (وهو اتجاه القبلة على مستوى العالم). 2- خسوف جزئي للقمر مشاهد عندنا في السعودية والخليج ويستمر قرابة الثلاث ساعات يبدأ من ١١ م وينتهي ٢ ص. 3- اقتران كوكب زحل بالقمر طوال الليل.









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