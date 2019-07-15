الان تتابع مصرع خمسة بحادث مروري في عقبة سنان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عسير -الخليج 365 -عبدالله العازمي: صرح المتحدث الاعلامي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري ان هلال عسير باشر حادث سياره في أسفل عقبه سنان (مركز خاط) بعدد من الفرق الاسعافيه. وقال : فور تلقي عمليات المنطقه بلاغ عن الحادث الساعه ٢٣:٢٢ مساءً على الفور تم توجيه فرقتين اسعافيه اتضح وجود خمس وفيات واصابتين خطيره. وأضاف الشهري : تم التعامل مع الحالات بمهنية عالية وجرى نقل الحالتين عن طريق الفرق الاسعافيه لمستشفى المجارده.

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