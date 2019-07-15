شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس: أمطار على الباحة وعسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الإثنين)، أن يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض، تمتد إلى منطقة نجران، كما يستمر تأثيرها على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.