دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الزعاق: تعامد الشمس على الكعبة المشرفة.. الثلاثاء المقبل

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن تعامد الشمس على الكعبة المشرفة سيحدث بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك ضمن ثلاث ظواهر فلكية يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وأضاف الزعاق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ، «سنشاهد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 13 ذي القعدة 1440هـ، والموافق 16 يوليو الجاري، تعامد الشمس على الكعبة المشرفة ظهرًا، وهو ما نستغله لتحديد القبلة على مستوى العالم»، لافتًا إلى أن خسوف القمر، سيكون خسوفًا جزئيًّا، وستتم مشاهدته في جميع الدول العربية من الساعة 11 مساء، ويستمر حتى ثلاث ساعات.

وأشار الزعاق إلى اقتران كوكب المشترى مع القمر، أمس السبت، في منظر فريد وجميل ومشاهد بالعين المجردة، واستمرار مشاهد المشترى والقمر على شكل محاذاة، وفي الشرق منهما يقع كوكب الجمال زحل.

وتحدث ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة، وقت الأذان لصلاة الظهر، ويختفى ظل الكعبة المشرفة لحظة التعامد، فيكون اتجاه الشمس بالنسبة لأى نقطة على سطح الكرة الأرضية هو اتجاه القبلة.

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يُشار إلى أن المشترى ثاني أكبر جرم في المجموعة الشمسية بعد الشمس، وهو كوكب غازي تستغرق دورته حول الشمس نحو 12 سنة أرضية، وتتغير على هذا الأساس المسافة بينه وبين الأرض؛ اعتمادًا على مدارهما حول الشمس.

وكان رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أوضح أن خسوف القمر الجزئي يحدث منتصف الشهر العربي؛ عندما تكون الأرض واقعة بين الشمس والقمر، مشيرًا إلى أنه ستتم ملاحظة نقطة ذهبية قرب القمر البدر، وهي كوكب زحل الذي سيرافق القمر عبر قبة السماء طوال الليل.

وتابع أبوزاهرة، أن خسوف القمر الجزئي سيبدأ في كل مناطق السعودية في توقيت واحد؛ وذلك مع بداية دخول قرص القمر البدر في ظل الأرض عند الساعة (11:01) مساء بتوقيت السعودية. ويتحرك القمر من غرب ظل الأرض إلى شرقه، وهي الحركة الطبيعية له في مداره حول كوكب الأرض.