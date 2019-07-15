مروّج مخدرات يطلق النار على دورية شرطة بعسير ويصيب رجل أمن

نجحت إحدى دوريات الأمن بمنطقة عسير، في الإطاحة بمروج مخدرات أطلق النار على أفرادها أثناء محاولة استيقافه، وأصاب رجل أمن.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأنه عند الساعة ٨:٣٠ مساء الجمعة الماضية، وأثناء قيام دورية أمن مركز شرطة الفيض بمحافظة الحرجة، بمتابعة إحدى المركبات التي تم الاشتباه بها وذلك للتحقق من وضعها؛ بادر مَن فيها بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، مما اقتضى الرد على مصدر النيران بالمثل وتعقب المركبة والقبض على قائدها، حيث اتضح أنه مواطن في العقد الرابع، وتم ضبط السلاح المستخدم بالمركبة التي اتضح أنها مسروقة، كما ضبط بحوزته (502) قرص كبتاجون، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضح المتحدث الإعلامي بأنه نجم عن تبادل إطلاق النار إصابة أحد رجال الأمن ونقله إلى المستشفى، وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد.

وأكدت شرطة منطقة عسير حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.