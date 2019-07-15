السعودية اليوم / 1837 متدربة ينتظمن في برنامج التطوير المهني التعليمي الصيفي بتعليم مكة



مكة المكرمة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

شهد الأسبوع الثاني من برامج التدريب الصيفي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، حضور 1837 متدربة من كافة مناطق المملكة، وسط تسهيلات التسجيل والحوافز المقدمة للمتقدمات لبرامج التدريب الصيفي من إدارة تعليم مكة.

وبلغت برامج الأسبوع الثاني 58 برنامجاً تنوعت بين برامج القيادة التربوية, والمناهج وطرق التدريس، إلى جانب برامج التوجيه والإرشاد والموهبة, واللغة الانجليزية, والتعلم الإلكتروني، وصولاً لبرامج الحاسب الآلي والتربية الخاصة وتعليم الكبار، فضلاً عن سلسلة من برامج التطوير المهني والمتضمنة إدارة المخاطر والأزمات في بيئة العمل, وبناء نظم الجودة, والفصول الافتراضية والتطبيقات الرقمية, وغيرها من البرامج النوعية في رفع الكفاءة الإنتاجية ودمج مهارات التفكير في التدريس وذلك في 10 مراكز تدريب تابعه لإدارة التدريب والابتعاث بنات للاستفادة من مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية تحقيقا لاستثمار الوقت خلال الإجازة.

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08:57ت م

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