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17 قتيلاً ومفقوداً جراء العواصف بالصين
متابعات الخليج 365 - متابعة
قُتل أو فُقد 17 شخصاً على الأقل، وأجلِي الآلاف من المواطنين الصينيين بسبب الأمطار الغزيرة التي أدت إلى حدوث فيضانات وانهيار منازل وسط وشرقي وجنوبي الصين.
وأوضح مصدر رسمي صيني أنه حتى صباح أمس الأحد، قُتل أو فُقد 17 شخصاً على الأقل بسبب الفيضانات في مقاطعة هونان، وأجبرت أكثر من 470 ألف شخص على الانتقال، و 179 ألفاً في حاجة عاجلة للمساعدات.
وجدد المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيني التحذير من العواصف الممطرة، وتوقع هطول أمطار غزيرة في مقاطعات تشجيانغ وفوجيان وجيانغشي وهونان وقوانغدونغ ويوننان وسيتشوان، وكذلك منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ ومنطقة التبت ذاتية الحكم.
وارتفع مستوى هطول الأمطار في بعض من هذه المناطق ليصل إلى 120 ملم.
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