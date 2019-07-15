الان تتابع وظائف شاغرة في المعهد السعودي لخدمات البترول والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلن المعهد السعودي لخدمات البترول عن توفر وظائف فنية وإدارية لحملة البكالوريوس مع الخبرة في كل من الدمام والخفجي. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية: مستشار طلابي – عدد 2 – الخفجي (Student Advisor). Advertisements محلل فني ضمان الجودة – عدد 1 – الخفجي (Quality Assurance Technical Analyst. سكرتير إداري – عدد 1 – الدمام (Admin Secretary). مدربون فنيون / مدربين- عدد 1 – الخفجي (Technical Trainers / Instructors). ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة ومهارات في استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

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