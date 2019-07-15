فيديو.. الدفاع المدني يوضح 4 خطوات للحماية من “حرائق المطابخ”

:



.

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني، عن المخاطر التي تمثّلها الزيوت في المنزل، محددةً 4 خطوات للحماية من حرائق المطابخ الناجمة عن الزيوت.

ومن خلال فيديوجراف نشرته المديرية عبر حسابها بـ”تويتر”، أوضح الدفاع المدني السعودي أن عملية القلي في الزيت أو غيره من الدهون من أكثر الطرق التي تؤدي إلى حرائق المطابخ.

وقالت: “يجب عدم ترك الزيت على موقد الغاز دون رقابة، ومتابعة العاملات بالمنزل وزيادة وعيهن بذلك”، مضيفةً أنه يجب التنظيف الدائم لموقد الغاز من آثار الزيوت المنسكبة.

وفي حالة اشتعال النيران في الزيت..، أوصت المديرية بإغلاق الموقد للتقليل من حرارة الاشتعال إلى جانب تغطية الوعاء المشتعل بوعاء أكبر منه لاحتواء النيران أو بقطعة قماش مبللة.