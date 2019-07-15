اخبار السعوديه

أطرف الكاريكاتيرات حول تصرفات وأحوال الموظفين

0 نشر
admin 0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

:

.
فيما يقبل بعض الموظفين على تأدية مهام وظائفهم بكل اجتهاد، هناك من يبرعون في التسيب وتعطيل سير العمل، كما أن هناك من الموظفين من يعانون من تسلط رؤسائهم في العمل.

وفيما يلي باقة من أبرز الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع:

سعود الماضي- الجزيرة

9b2095e6a7.jpg

ربيع- الرياض

90f047ed35.jpg

عبدالرحمن هاجد- الجزيرة

c38f13b4e4.jpg

سعود الماضي- الجزيرة

Advertisements

a737df4a75.jpg

فهد الخميسي- الاقتصادية

34885e3699.jpg

عبدالرحمن هاجد- الجزيرة

f9280dbfc9.jpg

مفرح الزيادي- الجزيرة

953e099f0b.jpg

عبدالله المرزوق- الجزيرة

8b41d066b7.jpg


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أطرف الكاريكاتيرات حول تصرفات وأحوال الموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا