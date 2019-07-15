أطرف الكاريكاتيرات حول تصرفات وأحوال الموظفين

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فيما يقبل بعض الموظفين على تأدية مهام وظائفهم بكل اجتهاد، هناك من يبرعون في التسيب وتعطيل سير العمل، كما أن هناك من الموظفين من يعانون من تسلط رؤسائهم في العمل.
وفيما يلي باقة من أبرز الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع:
سعود الماضي- الجزيرة
ربيع- الرياض
عبدالرحمن هاجد- الجزيرة
سعود الماضي- الجزيرة
فهد الخميسي- الاقتصادية
عبدالرحمن هاجد- الجزيرة
مفرح الزيادي- الجزيرة
عبدالله المرزوق- الجزيرة
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