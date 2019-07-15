“هيئة الأمن السيبراني” تُحذِّر من تطبيق “Face App”

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حذرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من التطبيق المتداول أخيراً «Face App» الذي يتيح للمستخدم إمكانية التلاعب بالصور وإضافة المؤثرات عليها كتحسين مظاهر الوجه أو زيادة العمر أو تقليله. وقالت الهيئة: يود فريق التوعية الأمنية التنبيه على أنه توجد عدة ملاحظات أمنية متعلقة بخصوصية وسرية البيانات المستخدمة في التطبيق مثل: عملية المعالجة لا تتم على الأجهزة الشخصية، حيث إن الصور المستخدمة يتم رفعها على خوادم الشركة لمعالجة وإرسال النتيجة للمستخدم، وسياسة الخصوصية المعلنة لدى الشركة لا تضمن للمستخدم خصوصية وسرية الصور التي يتم رفعها على أنظمتهم. وأوصى فريق التوعية الأمنية بعدم منح التطبيق صلاحية الوصول إلى مكتبة الصور أو معالجة أي صور خاصة عليه.





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