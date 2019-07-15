سامسونج تطور نظارة ذكية قابلة للطي وتعتمد على ” بروجيكتور “

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تطور شركة سامسونج نظارة ذكية جديدة قابلة للطي، وفقًا لما كشفه مكتب براءات الاختراع الأمريكي.
والنظارة ستكون مكونة من أجزاء عدة يمكن طيها بسهول، بحيث يتقلص حجمها ويصبح من السهل حملها إلى أي مكان.
ومن مميزات النظارة أنها تقوم بتشغيل نفسها ذاتيًا بمجرد فك طيها، و تعتمد على جهاز عرض بروجيكتور مثبت في أحد جانبي هيكلها.
ويقوم الـ بروجيكتور بعرض المحتوى مباشرة على عدساتها، ومن المتوقع أن تأتي النظارة الجديدة بمعالج بتقنية ”ARM.
ولم تكشف سامسونج حتى الأن عن موعد وصول النظارة الجديدة إلى الأسواق بعد.
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