كما عودناكم وبشكل أسبوعي، نستعرض معكم باقة من تطبيقات وألعاب نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة.

لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل مباشرة للقائمة (17 تطبيق و 15 لعبة):

17 تطبيق و 15 لعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد

17 تطبيق:

AuditBricks – Site Auditing, Snagging & Punch List : السعر الحقيقي 5.49$، مجاني لمدة 2 يوم.

OnSite Checklist – Quality & Safety Inspector : السعر الحقيقي 5.49$، مجاني لمدة 2 يوم.

Poke Me – Water Drink Reminder : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.

SnagBricks – Site Auditing, Snagging & Punch List : السعر الحقيقي 5.49$، مجاني لمدة 2 يوم.

SnagID – Site Snagging, Auditing & Inspection Tool : السعر الحقيقي 5.49$، مجاني لمدة 2 يوم.

Digits : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.

ElectroCalc PRO : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.

SwimE – swim entries, swim times, swim comparison : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.

MyLog – Diary + Notes + Pocket :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.

nBubble Pro – Notifications in bubble : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.

QR and Barcode Scanner PRO : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.

Black Army Emerald – Icon Pack – Fresh dashboard : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.

Ascio – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.

Sunset Colors : Xperia Theme : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.

AMETAL Silver Black Xperia Theme : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 4 يوم.

Iconix – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

WINTER Wallpapers 4K PRO ( HD Backgrounds ) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

15 لعبة:

HEXASMASH • Wrecking Ball Physics Puzzle : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 2 يوم.

Cubes : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.

Robo Two VIP :السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 3 يوم.

Into the Void : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 4 يوم.

Motorsport Manager Mobile 2 : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

Multiplication Tables 10×10 : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 6 يوم.

Stone Of Souls : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Tower of Farming – idle RPG (Premium) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Angel Fish: VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

Devil Twins: VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

Ghostpol : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

Idle Fishing Empire – Fish Tycoon Clicker PRO : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

Mystic Guardian VIP : Old School Action RPG : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 7 يوم.

Soccer Star Clicker VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

Superhero War Premium: Robot Fight – Action RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.